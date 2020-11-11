محمد الصاوي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب

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يُشارك الفنان محمد الصاوي في مسلسل "ضربة معلم"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة.



وأكد محمد الصاوي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل طيب يُدعى "الحج علوان" وهو مقيم في حارة شعبية ويقوم بالإصلاح بين جميع الأطراف، وهو متزوج من الفنانة سلوي عثمان.



وأوضح محمد الصاوي أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "ضربة معلم" هو أن المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة ذات الـ٤٥ حلقة، مُضيفة :"تركيبة إنسانية، شبه جديد عليا، بحب كل اللي معملتوش قبل كده، التغيير بالنسبالي حاجة لذيذة، بحب تغيير الكركترات".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد الصاوي حاليًا مسلسل "ربع قيراط"، وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري،إنتاج سينرجي، أروما، إخراج أحمد حسن، وهو بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسري، عبد المنعم رياض، أحمد عثمان.