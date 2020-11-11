"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية، حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع من الحمل وذلك غبر حساباتها بمواقع التولصل الاجتماعي.





وقالت غبر حسابها بموقع انستجرام: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعى، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى".





وأضافت: :أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا".





وتسببت الفنانة التونسية في موجة من الجدل بعد الخبر الذي شكل صدمة للمجتمع التونسي والعربي اللذان يتسمان باالمحافظة الشديدة.



