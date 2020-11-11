زياد برجي يشيد بأداء منى واصف وتيم حسن في "الهيبة - الرد"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أشاد الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بأداء كل من الممثلة السورية ​منى واصف​ والممثل السوري ​تيم حسن​ في مشهد عودة "جبل" إلى المنزل في الحلقة الماضية من مسلسل "الهيبة - الرد".

ونشر مقطع فيديو للمشهد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلا:"اذا سألوني شو اصدق مشهد درامي شايفو بحياتك؟ بقول هيدا .. منى واصف ريتا ما تبلى هل عبطة(الغمرة) .. بحبك كتير كتير كتير واحترامي الشديد للنجم تيم حسن.. وبهني شركة الصباح على هالانتاج الرائع".

يشار إلى أن برجي كان طرح قبل أيام أغنية "الحب ضيعني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، وحققت نجاحاً كبيراً


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