أزمة في ريال مدريد بسبب راموس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطور جديد حول مستقبل نجم الفريق الدولي سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وأوشك عقد راموس على الإنتهاء مع الملكي حتي ينتهي في صيف 2021، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد الوقت الحالي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني،" لم يتواصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بشكل جاد، مع القائد راموس من أجل التجديد عقده مع الميرنجي حتى يوم الجمعة الماضي.

وأضاف:"ولا زالت إدارة الريال تصر على العرض الذي قُدم لراموس سابقًا، بالتجديد مع الميرنجي لمدة موسم واحد فقط".

واختتم:" مدة العقد وراء إيقاف عملية تجديد راموس منذ الموسم الماضي، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لأكثر من موسم، بينما تتمسك الإدارة بمنحه عامًا واحدًا فقط".

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