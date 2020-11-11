إبراهيموفيتش يهدد صفقة كومان في برشلونة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يقف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي إي سي ميلان الإيطالي، حائلا دون تعاقد برشلونة الإسباني مع ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي.

تحدث تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تأمين هجوم ميلان الإيطالي بضم بلاعب مميز آخر أصغر سنًا.

وأوضحت التقارير أن إبراهيموفيتش رشح لمسؤولي إي سي ميلان الإيطالي، التعاقد مع ممفيس ديباي صاحب الـ26 عامًا.

وسبق أن حاول مسؤولي ميلان ضم ديباي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن اللاعب منح الأولوية لبرشلونة، الذي فشل في ضم مهاجم ليون الفرنسي.

من جانبه ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدرب الهولندي كومان طلب من مسؤولي برشلونة، ضرورة التعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، مع فريقه قي في 30 يونيو من العام المقبل.

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