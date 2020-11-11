محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

وقع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة رسميًا على عقود انتقاله إلى فريق البنك الأهلي، بعد الجلسة التي جمعته مع مسؤولي النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.





وجمعت الجلسة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق مع معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، حيث تم توقيع العقود بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية.





من جانبه أنهى مسؤولو سيراميكا إجراءات ضم الخماسي محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.





ويسعى مسؤولو نادي سيراميكا لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بضم صفقات من العيار الثقيل من أجل المنافسة على مراكز متقدمة في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل.



