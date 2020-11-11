الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

قام مسئولو الزمالك بفتح باب المفاوضات مع مسئولي الجونة من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الزامبي والتر بواليا في فترة الانتقالات المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أنه هناك رغبة قوية من جانب مسئولي الزمالك من أجل التعاقد مع النجم الزامبي في الموسم المقبل وذلك تحسبًا لرحيل نجم هجوم الفريق مصطفى محمد في الموسم المقبل.





وأشاد جهاز كرة القدم في الزمالك خلال الفترة الماضية بوالتر بواليا وهناك مفاوضات مع الجونة من أجل التعرف على المطالب المادية لهم من أجل الحصول على خدمات النجم الزامبي.





وشارك والتر بواليا البالغ من العمر 25 عامًا مع فريقه الجونة خلال 30 مباراة وتمكن من تسجيل 13 هدفًا كما صنع هدفا وحيداً.



