موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره إف سي مصر، يوم 21 نوفمبر الجارى، في القاهرة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.





كما قرر مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في ذات اليوم، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص نظرا للاستعداد قطبي الكرة المصرية للمباراة الحاسمة التي ستجمعهما في نهائى دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي دوري الابطال.





وكان الزمالك قد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى البطولة، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، ليتأهل الأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، من مجموع مباراتى الذهاب والإياب.





فيما تأهل الأهلى على حساب فريق الوداد المغربي، بعدما فاز بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب، ويحقق فوزا كاسحا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في دور النهائي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، من مبارتي الذهاب والعودة.



