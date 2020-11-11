تعرف على موعد مباراة هولندا ضد إسبانيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب إسبانيا في منافسة من أروع منافسات الساحرة المستديرة، وذلك على ملعب يوهان كرويف وديًا استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية 2021.

ويصاحب سوء الحظ المدرب لويس إنريكي في ظل الأداء المتواضع لمنتخب إسبانيا، وذالك بعد الهزيمة من منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وستكون مباراة الطواحين فرصة مناسبة لاستعادة التوازن.

وعلى الجانب الآخر تولي فرانك دي بور مهمة تدريب هولندا خرج بنقطة تعادل أمام إيطاليا وتعادل أيضًا مع البوسنة في دوري الأمم، ويأمل في أن يكون أول انتصار له مع المنتخب البرتقالي على خصم بحجم الماتادور.

وتقام مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب هولندا اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، على ملعب يوهان كرويف آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة منتخب هولندا و نظيره منتخب اسبانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يوم

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 10 ساعة

"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

منذ 42 دقيقة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 14 ساعة

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

09:16 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض