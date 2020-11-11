تعرف على موعد مباراة هولندا ضد إسبانيا

يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب إسبانيا في منافسة من أروع منافسات الساحرة المستديرة، وذلك على ملعب يوهان كرويف وديًا استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية 2021.





ويصاحب سوء الحظ المدرب لويس إنريكي في ظل الأداء المتواضع لمنتخب إسبانيا، وذالك بعد الهزيمة من منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وستكون مباراة الطواحين فرصة مناسبة لاستعادة التوازن.





وعلى الجانب الآخر تولي فرانك دي بور مهمة تدريب هولندا خرج بنقطة تعادل أمام إيطاليا وتعادل أيضًا مع البوسنة في دوري الأمم، ويأمل في أن يكون أول انتصار له مع المنتخب البرتقالي على خصم بحجم الماتادور.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب هولندا اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، على ملعب يوهان كرويف آرينا.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.





وتنقل مباراة منتخب هولندا و نظيره منتخب اسبانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.



