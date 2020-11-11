باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كريستانو رونالدو

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي انه فريقه قادر على ضم النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال ليوناردو:"‏ربما يستيقظ كريستيانو غدا، ويعلن رغبته في الانتقال لناد آخر، من يستطيع شراء رونالدو الدائرة مغلقة وهناك 5 أندية قادرة على ذلك ، وباريس داخل هذه الدائرة، إنها فرص ومواقف".





وأضاف:"‏التوقيت الحالي يتطلب التركيز على أهدافنا، لدينا مخاوف وإصابات عديدة ومباريات دولية ومواجهات في دوري الأبطال حتى أعياد عيد الميلاد، نحتاج حاليا أن نكون معا ونتجنب المشاكل، أمامنا 40 يوما مهمة للغاية".





واختتم:"‏لقد ثار الجدل بيننا في وسائل الإعلام، أحترم رأيه في سياستنا بشأن سوق الانتقالات، لكن موقف النادي واضح، لم يعجبنا التطرق للأمر في الصحف، داخل أروقة باريس لم نفكر في تغيير المدرب أو نتواصل مع مدربين آخرين لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل."



