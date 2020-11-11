ربيع ياسين يتحدث عن استعداد منتخب الشباب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه من المهم الاستعداد الجيد قبل بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبحث عن مصلحة المنتخب، ومن المهم أن نستعد جيدا ويكون هناك شغل فني وترتيب، فنحن مقبلين على بطولة شرسة وقوية جدا".

وأكمل: "سنسافر يوم 13 ديسمبر وأول مباراة ستكون يوم 15 من الشهر ذاته، وسنواجه منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا".

وتابع: "انا اتواجد في معسكر مفتوح حاليا وهذا هو الأسبوع الثاني عشر في ترتيبات البطولة، خضنا مباراة ودية ولدينا مباراة مع بتروجت غدا، بالإضافة أننا سنخوض 6 مباريات ودية أخرى بالفترة المقبلة، كما أن اللاعبين بدأوا في الانضمام للمعسكر".

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