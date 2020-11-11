برشلونة يضحي بمهاجم الفريق من أجل ضم ديباي
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
كتب: علي ماهر حلمي
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قرر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني الأستغناء عن مهاجم الفريق من أجل التعاقد مع ديباي من صفوف نادي ليون الفرنسي.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سوف يعرض مهاجم الفريق برانثوايت للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2021 من أجل الحصول على أموال.
حيث يضع كومان المهاجم الدولي الهولندي ديباي كهدف اول فى الشتاء التعاقد معه من صفوف ليون لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.
ويمر نادي برشلونة الاسباني حاليا بعد استقالة جوزيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادي الكتالوني بأزمة اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.