باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم ألابا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان المنافس في بطولة الدوري الفرنسي اقتحم سباق الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية إلى أن اسم ألابا ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي تزامنًا مع انتهاء عقده مع الفريق البافاري تحديدًا في يونيو 2021.

وأفادت المجلة الفرنسية بأن أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزي اقتحمت السباق من أجل محاولة التعاقد مع ألابا الذي يطلب وكيل أعماله الحصول على 15 مليون يورو كراتب سنوي للنجم النمساوي.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن ألابا يعتبر من أفضل اللاعبين في بايرن ميونخ خلال السنوات الماضية لكن مفاوضات التجديد مع وكيله لا تسير بشكل جيد بسبب طلباته المادية وبالتالي زادت الشائعات حول مستقبله.

وأكدت المجلة الفرنسية أن باريس سان جيرمان انضم إلى الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ألابا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن وجهة ألابا النهائية في شهر يناير المقبل خاصة وأنه يحق له التفاوض مع أي نادي قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع بايرن ميونخ كما يتيح له الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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