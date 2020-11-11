الراحلين الأجانب عن الأهلي بعد صفقة بانون

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن الرحلين من اللاعبين الأجانب عن النادي الأهلي بعد التعاقد مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من صفوف نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " الثنائي اليو بادجي وجيرالدو دا كوستا سوف يرحل واحدا منهما عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل ترك مكان للمدافع المغربي بدر بانون في قائمة الأهلي المحلية والقارية" .





وفي سياق منفصل، أوضح، "رحيل عبدالحميد بسيوني عن نادي طلائع الجيش في الوقت الحالي، قرار غير مفهوم بالمرة مع الاحترام الكامل لطارق العشري".





ومن المقرر أن يتواجد المدافع المغربي بدر بانون في القاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل تواجده والإعلان عن الصفقة، بسبب إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.