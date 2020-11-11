سمسم شهاب يطرح كليب أغنيته الجديدة "وجودك فارق" (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان سمسم شهاب فيديو كليب جديد، لأحدث أغانيه بعنوان “وجودك فارق” من كلمات أحمد غريب، لحن وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إنتاج شريف صلاح، إخراج حسام المهدي.

وقبل طرحها بساعات رفع شهاب برومو الأغنية الجديدة عبر صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” ووجه رسالة لجمهوره قائلًا: “منتظر دعمكم، أعلم أني أسبح ضد التيار، لكن راهنت على جمهوري وعلى الفئة المحترمة وعلى أن هناك ما زال الذوق وما زال الفن موجودًا، إنه الشعب المصري، أعلم أني راهنت على الحصان الكسبان”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كانت أغنية “سر المصريين” بمناسبة ثورة 30 يونيو كلمات محي حوار، ألحان وتوزيع شريف حمدان، وهي من إنتاج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

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