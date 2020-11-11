ميدو يحذر من تكرار سيناريو أزمة كهربا في القمة المقبلة بدوري الأبطال

حذر أحمد حسام ميدو، من تكرار سيناريو أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال القمة المصرية القادمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وأشار ميدو، في تصريحات عبر برنامجه اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، إلى أن كهربا تواجد في أرضية ملعب مباراة السوبر المصري السابق للقيام بأفعال أخرى غير كرى القدم، وهذا أدى إلى افتعال أزمات لم يكن لها داع.





وأكد أن اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة قبل الجماهير لتهدئة الأجواء ونبذ التعصب قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة.





وتابع، ",هناك بعض الأشخاص الذين يتقاضون الأموال بهدف إثارة الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، خاصة علي السوشيال ميديا".











