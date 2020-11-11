ليفربول يستهدف التعاقد مع عيسى ماندي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الجزائري عيسي ماندي نجم ريال بيتيس الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موقع Fichajes الإسباني أن ليفربول يخطط للتعاقد مع عيسى ماندي في الميركاتو الشتوي المقبل.





وألمح الموقع الإسباني أن عيسى ماندي كان مرشحا للانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الصفقة لم تتم في النهاية.





وأوضح الموقع الإسباني أن رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في التعاقد مع مدافع خلال يناير المقبل جاءت بسبب إصابة نجم كفاع الريدز الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر.





وأفاد الموقع الإسباني بأن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي دخل قائمة المرشحين للانتقال إلى ليفربول خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعويض غياب فان دايك في الفترة المقبلة.



