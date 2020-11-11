محمد صلاح: علي معلول سيضع الأهلي في أزمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الظهير التونسي على معلول سيسبب قلق كبير للنادي الأهلي في المباراة النهائية أمام الغريم التقليدي في ظل عدم إجادته للأدوار الدفاعية.





وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " على معلول يجيد الأدوار الهجومية بشكل جيد للغاية، لكنه يتأخر في أداء واجباته الدفاعية وهو مايشكل خطورة على النادي الأهلي".





وأضاف، " الفوارق الفردية ستحسم نتيجة مباراة الأهلي والزمالك والمتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ".





ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره النادي الأهلي ضمن فعاليات الدور النهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها مساء السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.











