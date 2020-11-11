الاتحاد المصري يمد فترة القيد إلى 30 نوفمبر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد الحالية إلى يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بعد المطالبات بذلك من قبل ناديي الأهلي والزمالك.

ويستعد الأهلي والزمالك، لخوض النهائي التاريخي الذي يحدث لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكشف أحمد حسام ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل نهاية فترة القيد إلى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بدلا من التاسع عشر من الشهر ذاته.

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