حمادة هلال يوجه رسالة للاعب أحمد فتحي في عيد ميلاده





العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.



الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له، برفقة الكابتن أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" وذلك لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.وعلق حمادة هلال قائلا: "‏كل سنة وانت طيب يا غالي ربنا يسعدك ويبارك في أسرتك للامام دائما ".واحتفل، أمس الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى