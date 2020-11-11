كارمن سليمان لشقيقتها فرح نوفل : "أنتي توأم روحي"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن في الصورة برفقة شقيقتها فرح نوفل، كما علقت قائلة "أنت توأم روحي".

 وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات والتعليقات الإيجابية.

وكانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لينا رقصة" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت عبر قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".


أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

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