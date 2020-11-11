مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تألق السوبر ستار مصطفي قمر، بأحد فنادق القاهرة الكبري، حيث استرجع أغاني الزمن الجميل ويأتي علي رأسها أغاني "سكة العاشقين" و"هنقول احنا لسه حبايب" وأغنية "عارف ليه"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقالت ملك الجزار إن الجيل الجديد يتفاعل أيضًا مع أغاني مصطفى قمر ولا يقتصر معجبوه على جيل التسعينيات فقط، كما أضافت إيميلي هاني أن مصطفي قمر ليس مجرد مطرب عادي.

يذكر أن حفل مصطفى قمر أقيم في ختام مؤتمر ومعرض سمارت فيجن للاستثمار واسواق المال وشهد توزيع الجوائز علي المتحدثين الرسميين للمؤتمر وعلي رأسهم شيماء عليبة المتحدث الرسمي في المحور العقاري، كما شهد الحفل سحب علي أحد السيارات الحديثة فازت بها إحدي الحضور.
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)
مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)

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