مصطفى قمر يعود بالزمان إلى "سكة العاشقين" و"هنقول إحنا لسه حبايب" (صور)





تألق السوبر ستار مصطفي قمر، بأحد فنادق القاهرة الكبري، حيث استرجع أغاني الزمن الجميل ويأتي علي رأسها أغاني "سكة العاشقين" و"هنقول احنا لسه حبايب" وأغنية "عارف ليه"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





وقالت ملك الجزار إن الجيل الجديد يتفاعل أيضًا مع أغاني مصطفى قمر ولا يقتصر معجبوه على جيل التسعينيات فقط، كما أضافت إيميلي هاني أن مصطفي قمر ليس مجرد مطرب عادي.



