في عيد ميلاده..معلومات لا تعرفها عن أحمد الفيشاوي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، اليوم بعيد ميلاده الـ 41 ، الذي يعد واحدًا من أنجح الممثلين الشباب في مصر والوطن العربي.

تزوج الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوي والدة ابنته الوحيدة، وقد شغلت قضية زواجهما الجمهور لفترة طويلة؛ نظرًا لتبادل القضايا .بينهما لسنوات طويلة

أما الزيجة الثانية فكانت من وسام عاطف، وكان زواجهما مستمر لمدة 40 يومًا فقط، والزيجة الثالثة من ألمانية تدعى دنيس ولمان، ثم تزوج لرابع مرة من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وتظل الزيجة الخامسة سرية حتى الآن، حيث لم يعلن "الفيشاوى" عن اسم السيدة التى تزوجها، ومنذ عدة شهور .أعلن أحمد الفيشاوى عن زواجه من ندى الكامل

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