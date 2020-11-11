خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب





تترقب جماهير وعشاق الزمالك، تطورات الأوضاع داخل القلعة البيضاء، بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس النادي لمدة أربعة أعوام، بالإضافة إلى رسوبه في إنتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر.





تفاصيل أول ظهور لمرتضى منصور رئيس الزمالك





كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور، عن خطة رئيس الزمالك في الفترة المقبلة بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزله.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي» أن مرتضى منصور يعمل على حسم صفقة مدوية لفريق الزمالك في مركز المهاجم الصريح، مشيرا إلى أن رئيس الأبيض سيعلن عنها مع صفقة حمزة المثلوثي ورجب بكار ونبيل عماد دونجا في مؤتمر صحفي عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.





وتابع المصدر أن مرتضى منصور أنهى الإتفاق مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة عام ونصف على أن يتم إعلان التمديد بشكل رسمي بعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأتم المصدر مؤكدا أن مرتضى منصور سيرد بقوة على كل الحملات الممنهجة ضده "على حسب وصفه" في مؤتمر صحفي بعد مباراة الزمالك، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة واللاعبين في كامل التركيز على مباراة النهائي الإفريقي.











