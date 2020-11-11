تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

Advertisements



قال الدكتور عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه سيكون هناك بروتوكول لعلاج فيروس كورونا متوفر خلال ساعات بمستشفيات الحميات والعزل، موضحًا أن الفيروسات والأمراض التنفسية تزيد في فصل الشتاء.





وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في أغلبية دول العالم، فيروس كورونا يقترب من الجميع، متابعًا: "نتوقع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، ويجب أن يكون هناك حرص وحذر من الجميع".



ونصح من يشعر بأي أعراض بالاتصال على رقم 105، موضحًا أن هذه الخدمة متاحة على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن الحالات ستزداد في المرحلة الثانية من فيروس كورونا، ولكن الأعراض ستكون أقل شدة.



وذكر أنه من المتوقع توافر اللقاح الأمريكي في شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن سباق اللقاحات في صالح البشرية، وأن لقاح فايرز يسير بشكل أسرع بالطريقة العلمية.



اقرأ أيضًا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.