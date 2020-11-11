نوال الزغبي تسحر الجمهور باللون الأبيض وسعر فستانها مفاجأة!









شاركت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ جمهورها مؤخراً صوراً لها من أحدث جلسة تصوير، حيث أطلت بفستان أبيض طويل، ضيق من الأعلى حتى الركبتين، وواسع من الأسفل، مع أكمام واسعة.









وخطف فستان نوال الأنظار وهو من تصميم المصممة الكويتية بزة الزمان، ويبلغ سعره 3975 دولار.









وكان تفاعل المتابعون مع إطلالتها الساحرة هذه بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها وأناقتها.









ومن ناحية أخرى، كانت إستفتت الزغبي متابعيها، حول أغنيتين جديدتين تحضر لهما حالياً.









وقد سألت نوال متابعيها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أية أغنية هم متحمسون لسماعها قبل الثانية، "قلبي على قلبه" أو "أسعد لحظة".



