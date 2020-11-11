"دبابة" الاهلي مطلوب في أوروبا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد سمير كمونة نجم منتخب مصر السابق، أن لديه معلومة من داخل النادي الأهلي بتواجد عروض أوروبية قوية المالي اليو ديانج من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " اليو ديانج لديه أكثر من عرض في الوقت الحالي ولدي معلومة بأن هناك عدد من العروض الكبيرة داخل لجنة التسويق بالنادي ".

وأضاف، " خطة لعب بيتسو موسيماني تعتمد على بدء الكرة من الخلف بطريقة منظمة، وإذا استطاع باتشيكو تنفيذ الضغط العالي فإنه سيجبر الأهلي على لعب الكرة الطولية التي لايجيدونها".

وواصل، " يجب على دفاع النادي الأهلي تنفيذ الرقابة اللصيقة على مصطفي محمد وعدم إعطائه الفرصة في تسجيل أهداف، خاصة أنه مهاجم عالي فنيا داخل منطقة الجزاء".

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