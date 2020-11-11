ميساء مغربي ترد على منتقدي فيلمها 321 أكشن: لم أتقاضى أي مقابل مادي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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علّقت الممثلة والإعلامية المغربية ​ميساء مغربي​ على الانتقادات التي طالتها بسبب فيلمها 321 أكشن​"، معتبرة انه قد تم الترويج له سلبيا من قبل بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم انه يهاجمهم.

وقالت المغربي في لقاء لها على قناة العربية: "أنا متعودة على الجدل وأي عمل فني ما يكون حوله جدل بيكون ما قدر يترك علامة.. هو الشيء اللي زعلني أنه الفيلم العرض الأول الجماهيري ليه كان يوم الخميس الماضي والتذاكر نفذت في هذا اليوم.. وبالرغم من ذلك فوجئت أني في مواقع الساعة واحدة صباحا من هذا اليوم كتبت أنه الفيلم فشل.. شيء مضحك لأني المفروض النسب تقاس بعد سابع يوم عرض".

وتابعت: "الناس اللي كتبت كده إيه مصلحتها أن الناس ما تنزل تشوف الفيلم ايش مصلحتك.. والي تداول اليومين الماضيين عن الفيلم أثر سلبيا على نسبة الحضور".

واضافت: "حسابات تناقلت أن الفيلم يجلد المشاهير عشان كده هما زعلوا علينا وجيشوا الرأي العام وطلبوا من متابعيهم لا ينزلوا يشوفوا الفيلم.. أنا مو ضدهم.. أنا مع أني كل واحد من المشاهير يتخصص في مجاله .. وأنا بتابع مشاهير كتير وبلوجر".

وختمت: "في ظلم إحنا أتعرضنا له حرام تهدر حقوق الناس وجهودهم والواحد يستهتر بمجهود منظومة كاملة.. انتم يا مشاهير ياللي ساهمتوا في الترويج حق الشيء السلبي هل انتم ضد حركة السينمائية والثقافية، أنا بقول إنها تجربة أكيد فيها بعض القصور وغير صحيح أن ميزانية الفيلم بلغت 13 مليون دولار .. بالعكس الميزانية جدا متواضعة لم تتجاوز مليون دولار.. وأنا لم أتقاض مقابل مادي في هذا العمل دعما مني للفكرة التي أنا صاحبتها".



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