ضبط ميكانيكي تنمر بأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي والتنمر على أشقائها من ذوى الاحتياجات الخاصة.





بالفحص تم تحديد هوية السيدة القائمة ببث مقطع الفيديو "وهى مقيمة بإحدى الدول العربية صحبة زوجها" وقيامها ببث مقطع الفيديو المشار إليه من محل إقامتها، حيث تتمثل حقيقة الواقعة في تضررها من قيام أحد الأشخاص بالاعتداء والتنمر على شقيقها "من ذوى الاحتياجات الخاصة – إعاقة ذهنية" والذى يقيم مع أسرتها بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.





وبسؤال والدة الشاكية المشار إليها حضرت وصحبتها نجلها المذكور، وأيدت مضمون شكوى نجلتها الواردة بمقطع الفيديو، وقررت أنها ترعى زوجها الملازم للفراش لمرضه وأبنائها من ذوى الهمم، وقيام أحد الجيران" ميكانيكي دراجات نارية وصاحب ورشة بذات العقار محل سكنها"، له معلومات جنائية، بالتعدي والتنمر على نجلها المشار إليه "دون حدوث إصابات" وعدم تقدمها لتحرير أية بلاغات بشأن تلك الواقعة.



