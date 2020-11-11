ضبط ميكانيكي تنمر بأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي والتنمر على أشقائها من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالفحص تم تحديد هوية السيدة القائمة ببث مقطع الفيديو "وهى مقيمة بإحدى الدول العربية صحبة زوجها" وقيامها ببث مقطع الفيديو المشار إليه من محل إقامتها، حيث تتمثل حقيقة الواقعة في تضررها من قيام أحد الأشخاص بالاعتداء والتنمر على شقيقها "من ذوى الاحتياجات الخاصة – إعاقة ذهنية" والذى يقيم مع أسرتها بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وبسؤال والدة الشاكية المشار إليها حضرت وصحبتها نجلها المذكور، وأيدت مضمون شكوى نجلتها الواردة بمقطع الفيديو، وقررت أنها ترعى زوجها الملازم للفراش لمرضه وأبنائها من ذوى الهمم، وقيام أحد الجيران" ميكانيكي دراجات نارية وصاحب ورشة بذات العقار محل سكنها"، له معلومات جنائية، بالتعدي والتنمر على نجلها المشار إليه "دون حدوث إصابات" وعدم تقدمها لتحرير أية بلاغات بشأن تلك الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات جيره سابقة بينهم.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنمر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 7 ساعات

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

"دبابة" الاهلي مطلوب في أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 15 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط المُدرس صاحب واقعة الاعتداء على طلاب مركز تعليمي بالإسكندرية

حقيقة اعتداء الأمن على أهالي الزقازيق لاعتراضهم على نقل محول كهرباء

ضبط شخص مطلوب في قضية "شيك بدون رصيد"

ضبط طالبين لتنمرهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

ضبط مرتكب واقعة التعدي على طفل بالضرب ببولاق الدكرور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

09:16 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض