شاهد.. مبروك عطية: الشامتون في الآخرين على السوشيال ميديا "آثمون"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الشماتة هي الفرح في مصائب الآخرين، ونهى الإسلام عن هذا التصرف غير السوي.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإسلام نهى أصحاب المصائب عن الحزن وطالبهم بأن يفوضوا أمرهم إلى الله.

وشدد على أنه لا يجوز الشماتة حتى إذا كان الإنسان مظلومًا، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يشمتون في الآخرين سواء في الواقع أو على "السوشيال ميديا" آثمون.

وذكر أن أحد الأِشخاص أخبره أنه ذهب إلى العمرة للدعاء على آخر، وهذا لا يجوز، متابعًا: "لا تنتظر عقاب الله لمن ظلمك في الدنيا؛ لأن العقاب سيحدث في الدنا أو في الآخرة".

واستكمل الدكتور مبروك عطية: "إذا عاقب الله الظالم في الدنيا فلا يجوز لك أن تقول سوى الحمد لله".

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