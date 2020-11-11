حمو بيكا: "هاني مهنا اتعامل معانا كإننا حشرات" (فيديو)

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات، إنه حزين جدًا من الموسيقار هاني مهنا، معقبًا: "اتعامل معنا كأننا حشرات، وكأننا من المجتمع، حسسنا إننا من القمامة، احنا كلنا بشر، كلنا ولاد حواء وأدم"





وتابع "بيكا"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن والده كان على بابا الله، ووصل إلى ما هو عليه بعد تعب وشقاء، معقبًا: "ما تولدش لقيت أبويا سياب ليا عربيات وقصور".





وأشار مطرب المهرجانات، إلى أن الفنانة "هنادي" نجلة الموسيقار هي من دعته للفرح، معقبًا: "أنا من الإسكندرية وعمري ما هروح فرح حد ما أعرفوش".





كان الموسيقار، هاني مهنا، قد علق خلال تصريحات إعلامية سابقة، على حقيقة دعوته لمطرب المهرجانات حمو بيكا، في زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وقال: "كان هناك إجراءات أمنية واحترازية كبيرة على جميع الأبواب المؤدية إلى قاعة الفرح".





وأضاف: "منظم الحفل على علاقة بالمطرب عمر كمال، وحب يعمل مفاجأة لهنادي ويعمل فقرة في آخر الحفلة، وكمال من نفسه عزم حسن شاكوش وحمو بيكا علشان يفاجئوا هنادي".





وتابع: "كان صعب أنزله من على المسرح أثناء الحفل، ولم أدعو سوى مدحت صالح وتامر حسني ومحمود الليثي وبوسي، ومشفتش شاكوش ولا بيكا على الطبيعة".





واستطرد مهنا قائلًا: "حاولت التواصل مع هاني شاكر بعد صدور البيان الاحتجاج من النقابة وشرح حقيقة ما حدث ولكن لم يتم الرد عليا، وسبق ونشرت توضيحًا على جميع المواقع".





وتابع: "مينفعش يبقى عندي عمرو موسى ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك واجيبلهم حمو بيكا وشاكوش برضو دي حاجة غريبة"





وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني على الفنان أحمد خالد صالح.





وفي ذات السياق أكد الفنان عمر كمال، أنه تلقى دعوة برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا من الفنانة هنادي مهنى لحضور حفل زفافها أمس على الفنان أحمد خالد صالح وإحياء الحفل.





وأضاف عمر كمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلا: "أستاذ هاني مهنا استاذنا كلنا جائز انه لا يعلم بأن ابنته هي من قامت بدعوتنا لإحياء الحفل".



