هيفاء وهبي تحضر مفاجأة من داخل الأستديو









تداول محبو الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ مقطع فيديو لها من داخل الاستديو، ويبدو أنها تحضر لمشاريع جديدة وتمنوا لها النجاح والتوفيق.





وعلّقت إحدى متابعيها على الفيديو بالقول: "فوفا من داخل الاستوديو بالتوفيق بكل شي عم يتحضر و ان شاء الله تنتصر على كل حدا اخد حقها واذاها".



