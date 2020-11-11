هيفاء وهبي تحضر مفاجأة من داخل الأستديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول محبو الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ مقطع فيديو لها من داخل الاستديو، ويبدو أنها تحضر لمشاريع جديدة وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

وعلّقت إحدى متابعيها على الفيديو بالقول: "فوفا من داخل الاستوديو بالتوفيق بكل شي عم يتحضر و ان شاء الله تنتصر على كل حدا اخد حقها واذاها".

الجدير ذكره ان هيفا حققت نجاحا باهرا مؤخرا بمسلسلها "أسود فاتح" الذي ضم كل من الممثلين: أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص لمعتصم النهار، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، إخراج كريم العدل.

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