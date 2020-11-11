اتحاد الكرة يكشف سر تكريم محمد صلاح

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن المنتخب الوطني لديه روح كبيرة وقادر على تخطي حاجز دور المجموعات المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال نائب اللجنة الخماسية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " العناصر الموجودة داخل المنتخب الوطني لديها روح كبيرة، ولمست ذلك خلال تواجدي في معسكر المنتخب".

وتابع، "شعرت بأن لدينا منتخب وطني قوي، وقادر على مقارعة الكبار في كل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة ".

وواصل، "كانت لدينا فكرة تكريم محمد صلاح منذ وقت طويل، والتكريم الذي سيحدث الفرعون المصري سيكون عن استحقاق نظرًا لما قدمه رفقة نادي ليفربول الإنجليزي ورفع راية مصر في المحافل الدولية".

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