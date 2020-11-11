نسمة نور الدين تمثل مصر كأفضل ممثلة في مهرجان Luleå International Film Festival بالسويد





أعلن مهرجان Luleå International Film Festival بالسويد عن وصول الفنانة الشابة نسمة نور الدين عبر فيلمها القصير روح أليفة إلى نهائيات افضل ممثلة للمرة الأولى بمهرجان Luleå International Film Festival بالسويد، كما ترشيح الفيلم أيضًا كأفضل فيلم خاص بالمهرجان،





ويأتي ذلك استكمالاً لنجاحات الفيلم التي يحقهها دولياً منها مونتريال والاناضول الدولي وجوائز الفيلم السويدي كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان golden bridge في تركيا.





يذكر أن الفيلم من تأليف وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين وتصوير كريم دياب وإخراج محمد سرحان وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.