بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، بارد على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية).
- أمطار متوسطة (50% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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