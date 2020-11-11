رسمياً .. البنك الأهلي يتعاقد مع ظهير طلائع الجيش وحارس الحدود

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة
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حصل نادى البنك الأهلى، على توقيع اللاعب محمد السيد أبو المجد "بوشا" الظهير الأيمن لطلائع الجيش ،بشكل رسمى في صفقة انتقال حر، استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما نجح مجلس إدارة البنك في التعاقد مع أحمد السعداوي حارس مرمى حرس الحدود لمدة موسمين.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش ، ومحمد بسيوني لاعب وسط انبي ،ومحمد الجمل مدافع الإسماعيلي .

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