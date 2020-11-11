"تعليمية البرلمان" تكشف حقيقة غلق المدارس بسبب كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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ناشد النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أولياء بمتابعة الأبناء والالتزام بارتداء الكمامة في المدارس، مؤكدًا أن الكمامة أسلوب حياة حتى عبور جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن تبعات فيروس كورونا سيئة للغاية، مشددًا على أنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة، والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "وضعنا إجراءات احترازية تصاعدية للمدارس في حالة زيادة إصابات فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل بمنتهى الدقة في فيروس كورونا، مضيفًا: "سنتعامل بهدوء واحترافية وأسلوب علمي في مسألة غلق أو فتح المدارس، والقرار سيتخذ في الوقت المناسب عندما نجد خطورة على أولادنا".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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