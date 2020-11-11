"تعليمية البرلمان" تكشف حقيقة غلق المدارس بسبب كورونا

ناشد النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أولياء بمتابعة الأبناء والالتزام بارتداء الكمامة في المدارس، مؤكدًا أن الكمامة أسلوب حياة حتى عبور جائحة فيروس كورونا.





وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن تبعات فيروس كورونا سيئة للغاية، مشددًا على أنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة، والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وتابع: "وضعنا إجراءات احترازية تصاعدية للمدارس في حالة زيادة إصابات فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل بمنتهى الدقة في فيروس كورونا، مضيفًا: "سنتعامل بهدوء واحترافية وأسلوب علمي في مسألة غلق أو فتح المدارس، والقرار سيتخذ في الوقت المناسب عندما نجد خطورة على أولادنا".



