الصحة تكشف عن خطتها للتصدي للموجة الثانية لفيروس كورونا

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أوضح محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، خطة الوزارة للتصدي للموجة الثانية لفيروس كورونا المتوقعة خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية.



وقال "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن هناك تضاعف في الحالات وهذا نذير بأننا نأخذ بالنا حتى لا ندخل للموجة الثانية".



وأشار إلى أن هناك 8 محاور أساسية حددتها الوزارة استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس تمثلت في تفعيل الغرف المركزية في كل محافظة بالغرفة المركزية بالوزارة.



وتابع أنه تم تحديث بروتوكولات العلاج وتوفير المستلزمات والأدوية وتدريب القوى البشرية على إجراءات مكافحة العدوى والاتساع في المعامل التابعة لوزارة الصحة والتي وصلت إلى 61 معمل على مستوى محافظات الجمهورية.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية