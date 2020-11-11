معتز عبدالفتاح: مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط في يد جو بايدن (فيديو)

معتز عبدالفتاح: مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط في يد جو بايدن (فيديو)
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن سياسة المدرسة الديمقراطية غير الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المدرسة الديمقراطية ترى أن إرساء مبادئ الديمقراطية في العالم ضرورة.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه على مدار التاريخ لم تحارب دولة ديمقراطية دولة ديمقراطية أخرى، لأنه كلما كان هناك ديمقراطية، كان القرار في يد الطبقة الوسطى التي لا تميل إلى الحروب والنزاعات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط على الدول غير الديمقراطية، ولذلك صرح جو بايدن أنه سيكون مسئولا عن نشر الديمقراطية في العالم.
وتابع: "خلال حكم ترامب كانت مباراة مصر مع أمريكا كرة تنس، وكان ترامب هو اللاعب الأساسي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما العلاقة بين مصر وأمريكا في ظل فوز جو بايدن ستكون مباراة سلة أو كرة قدم، فسنجد أننا لا نلعب فقط أمام بايدن، ولكن سنجد أننا لاعبين كثيرين من الإدارة الأمريكية"، منوها أننا علينا أن نستعد ونجهز نفسنا لما هو قادم، لأن ما هو قادم غير ما هو سابق.
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