معتز عبدالفتاح: مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط في يد جو بايدن (فيديو)

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن سياسة المدرسة الديمقراطية غير الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المدرسة الديمقراطية ترى أن إرساء مبادئ الديمقراطية في العالم ضرورة.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه على مدار التاريخ لم تحارب دولة ديمقراطية دولة ديمقراطية أخرى، لأنه كلما كان هناك ديمقراطية، كان القرار في يد الطبقة الوسطى التي لا تميل إلى الحروب والنزاعات.





وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط على الدول غير الديمقراطية، ولذلك صرح جو بايدن أنه سيكون مسئولا عن نشر الديمقراطية في العالم.



