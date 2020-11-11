معتز عبدالفتاح: مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط في يد جو بايدن (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
معتز بالله عبدالفتاح
معتز بالله عبدالفتاح
داليا الحسين
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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن سياسة المدرسة الديمقراطية غير الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المدرسة الديمقراطية ترى أن إرساء مبادئ الديمقراطية في العالم ضرورة. 

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه على مدار التاريخ لم تحارب دولة ديمقراطية دولة ديمقراطية أخرى، لأنه كلما كان هناك ديمقراطية، كان القرار في يد الطبقة الوسطى التي لا تميل إلى الحروب والنزاعات. 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مبادئ الديمقراطية ستكون أداة ضغط على الدول غير الديمقراطية، ولذلك صرح جو بايدن أنه سيكون مسئولا عن نشر الديمقراطية في العالم. 

وتابع: "خلال حكم ترامب كانت مباراة مصر مع أمريكا كرة تنس، وكان ترامب هو اللاعب الأساسي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما العلاقة بين مصر وأمريكا في ظل فوز جو بايدن ستكون مباراة سلة أو كرة قدم، فسنجد أننا لا نلعب فقط أمام بايدن، ولكن سنجد أننا لاعبين كثيرين من الإدارة الأمريكية"، منوها أننا علينا أن نستعد ونجهز نفسنا لما هو قادم، لأن ما هو قادم غير ما هو سابق.

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