البدري يستقر على تشكيل مصر أمام توجو بتصفيات أفريقيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيواجه توجو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي جبر، حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، قفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجه، كوكا.

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