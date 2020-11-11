فقيه دستوري يكشف حقيقة استقالة الحكومة حال انعقاد البرلمان الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن البرلمان الجديد قد يقوم بمنح الثقة مجددًا للحكومة، خاصة أنه لا يوجد نص في الدستور، يُوجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها، فور بدأ الفصل التشريعي الجديد.

وتابع "فوزي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تقديم الحكومة استقالتها بعد بداية الفصل التشريعي هي مسألة مبنية على الأعراف النيابية، خاصة أنه لا يوجد نص تشريعي ينص على ذلك.

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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن أبرز ما يميز الانتخابات البرلمانية حاليا، إن هيبة الدولة قوية وقبضتها شديدة وهو ما يضمن تنظيم العملية الانتخابية.

وأضاف أن الأحزاب المصرية مازالت ضعيفة للغاية، ولا نسمع عنها إلا في وقت الانتخابات فقط، لافتَا إلى أن معظم الأحزاب المصرية لا تستطيع أن تقوم بعمل سياسي مكتمل، موضحا أنه لايوجد حتى الآن حزب بمعنى حزب قوي له وجود في الشارع، حتى الحزب الوطني لم يكن حزبا سياسيا بل تجمع مصالح.

وتابع أنه في النسخة الأولى كان هناك توزيع وطني عادل، بين المسلمين والاقباط والشباب والمرأة، ولكن لم يكن هناك تيارات سياسية، فكلهم مرشحين يؤثرون السلامة، ولم نسمع عن استجواب واحد تم تقديمه في البرلمان.

واستطرد أن الأزمة الكبرى في مصر تكمن في اختفاء الحنكة البرلمانية، ذلك يعود لحالة العقم التي اصبحت موجودة في مصانع ومدارس إنتاج النخبة.

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