فقيه دستوري يكشف حقيقة استقالة الحكومة حال انعقاد البرلمان الجديد
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن البرلمان الجديد قد يقوم بمنح الثقة مجددًا للحكومة، خاصة أنه لا يوجد نص في الدستور، يُوجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها، فور بدأ الفصل التشريعي الجديد.
وتابع "فوزي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تقديم الحكومة استقالتها بعد بداية الفصل التشريعي هي مسألة مبنية على الأعراف النيابية، خاصة أنه لا يوجد نص تشريعي ينص على ذلك.
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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن أبرز ما يميز الانتخابات البرلمانية حاليا، إن هيبة الدولة قوية وقبضتها شديدة وهو ما يضمن تنظيم العملية الانتخابية.
وأضاف أن الأحزاب المصرية مازالت ضعيفة للغاية، ولا نسمع عنها إلا في وقت الانتخابات فقط، لافتَا إلى أن معظم الأحزاب المصرية لا تستطيع أن تقوم بعمل سياسي مكتمل، موضحا أنه لايوجد حتى الآن حزب بمعنى حزب قوي له وجود في الشارع، حتى الحزب الوطني لم يكن حزبا سياسيا بل تجمع مصالح.
وتابع أنه في النسخة الأولى كان هناك توزيع وطني عادل، بين المسلمين والاقباط والشباب والمرأة، ولكن لم يكن هناك تيارات سياسية، فكلهم مرشحين يؤثرون السلامة، ولم نسمع عن استجواب واحد تم تقديمه في البرلمان.
واستطرد أن الأزمة الكبرى في مصر تكمن في اختفاء الحنكة البرلمانية، ذلك يعود لحالة العقم التي اصبحت موجودة في مصانع ومدارس إنتاج النخبة.