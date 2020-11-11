وزير التعليم العالي: اللقاح المصري في مرحلة ما قبل التجارب الإكلينيكية

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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر تطورات مراحل أنتاج اللقاح المصري ضد فيروس كورونا، قائلًا: "مصر تعمل على إنتاج لقاح كورونا، من خلال تحالف ممثلًا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، مع وزارة الزراعة، والمراكز الخاصة بالقوات المسلحة البحثية، كل هذا التحالف يعمل سويًا وبالفعل إنتهينا من مرحلة التجارب على الحيوانات "ما قبل الاكلينيكية" وننتظر دورنا الان لخوض دورنا في مرحلة التجارب الإكلينيكية ".



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "المراحل التي إجتازتها مصر في مرحلة ما قبل التجارب الإكلينيكية مهم جدًا، لكونها مراحل تتعلق بالامان ثم مرحلة المتطوعين لعدد محدود، وأخيرًا الفعالية وتطبق على عدد أكبر.



وكشف أن مصر متواجدة على الخريطة مع العالم والأدوية، مشددًا أن زارة الصحة تتواصل مع كافة الجهات المعنية لتكون جزء من الحصول على المصل لعلاج كورونا.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





