باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على نيمار ومبابي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن النادي الفرنسي بدأ مفاوضات تجديد عقود نجميه البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية أن نيمار ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال آخر عامين بينما يحلم مبابي باللعب مستقبلًا في ريال مدريد الإسباني.

ونوهت وسائل الإعلام أن عقد كلا من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022.

وعن التجديد لنيمار ومبابي، قال ليوناردو في تصريحات لفضائية باريس سان جيرمان الرسمية:"نعم بدأنا المفاوضات لكن علينا أن نتكيف مع الواقع الاقتصادي الحالي".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً: "نفكر في تجديد عقد كلا من دي ماريا ونيمار ومبابي وحتى بيرنات ودراكسلر، لقد بدأنا المفاوضات وسنكثفها في الأسابيع المقبلة".

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