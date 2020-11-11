تعليق ناري من وزير التعليم على مروجي شائعات إلغاء العام الدراسي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة ما تردد بشأن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الطلاب الذين لا يرتدون الكمامة داخل المدارس، قائلًا "تعبنا من الشائعات ونقع فريسة سهلة لمثل تلك الأفعال".

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " معندناش فرصة للحديث عن التعليم وكل ما نتحدث عنه هو أمور وحوادث فرعية بعيدة عن التعليم".

وتابع "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة لترويج الشائعات، وهناك محاولات لإفشال العام الدراسي، وهذا ليس واردًا نهائيًا".

واستطرد وزير التعليم العالي "ليس لدينا أي مشكلة في العام الدراسي وهناك محاولات مستميتة لإفشال الدراسة، وأقول لمن يحاولن ترويج هذه الشائعات أن العام الدراسي المستمر ولا نية لإلغائه أو إلغاء الامتحانات، ذاكروا أفضل".

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نفى الدكتور طارق شوقي فرض غرامات على الطلاب بقيمة 4000 آلف جنيه لعدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء واضح بفرض غرامات على من لم يرتدي الكمامة وتطبيق غرامة بحد اقصى 4 آلاف جنيه.

وشرح وزير التربية والتعليم في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، تفاصيل التعامل مع الاجراءات الاحترازية في المدارس مؤكدا أن المدرس والموظف ملزمين بارتداء الكمامة أما الطلاب والتلاميد فيندرجوا تحت قسمين الأول تحت 12 عام وحسب منظمة الصحة العالمية لا يستدعي ارتداء الكمامة وينصح بارتداء واقي الوجه الشفاف فقط، أما من هو فوق 12 عام فيجب عليه ارتداء الكمامة وفي حال عدم ارتدائها يتم توجيه انذار لولي الأمر ثم يتم الحصول على تعهد من ولي الأمر بارتداء الكمامة والمرة الثالثة يمنع من دخول المدرسة ولا وجود لغرامات على الإطلاق.

وحول ملف المصروفات المدرسية أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن خطأ إداريا تسبب في خروج خطاب داخلي وتم تداوله بصورة على غير حقيقته، وتم التاكيد على أن الوقت لا يسمح بإثارة الملف وفي الأسبوع الأول من شهر يناير سيتم عرض منظومة جديدة للمدارس التي تقوم بتحصيل مصروفات سواء خاصة او غيرها لتقنين العلاقة بين ولي الأمر وصاحب المدرسة

وختم الوزير بتوجيه رسالة لأولياء الأمور بأن الوزارة في صفهم لتوفير أفضل خدمة وبأفضل مقابل مادي مع وضع ضوابط وعقوبات للمخالفين.

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