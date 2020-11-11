الصحة العالمية تكشف موعد توافر اللقاح الأمريكي

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قال الدكتور عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في أغلبية دول العالم، فيروس كورونا يقترب من الجميع، متابعًا: "نتوقع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، ويجب أن يكون هناك حرص وحذر من الجميع".



وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيكون هناك بروتوكول لعلاج فيروس كورونا متوفر خلال ساعات بمستشفيات الحميات والعزل، موضحًا أن الفيروسات والأمراض التنفسية تزيد في فصل الشتاء.



ونصح من يشعر بأي أعراض بالاتصال على رقم 105، موضحًا أن هذه الخدمة متاحة على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن الحالات ستزداد في المرحلة الثانية من فيروس كورونا، ولكن الأعراض ستكون أقل شدة.



وذكر أنه من المتوقع توافر اللقاح الأمريكي في شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن سباق اللقاحات في صالح البشرية، وأن لقاح فايرز يسير بشكل أسرع بالطريقة العلمية.



هذا، وقال الدكتو على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركة فايزر التي أعلنت عن التوصل للقاح ضد كورونا، رائدة في صناعة الدواء، مشيرا إلى أن لقاحها في مرحلة التجارب السريرية ونتيجته جيدة وصلت لـ 90%.



وتابع خلال مداخلة هاتفية معى الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العديد من الدول تسعى للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، ولكن نتيجة لقاح فايزر كانت الأعلى مأمونية والأكثر فاعلية.



وأشار الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحكومة المصرية تعاقدت مع العديد من الدول للحصول على لقاح لكورونا، لافتا إلى أن هناك لقاح مصري يتم تجربته حاليا في المرحلة الثالثة "التجارب السريرية".



ولفت إلى أن مصر سوف تحصل على لقاح كورونا في غضون الـ 6 أشهر الأولى من العام المقبل 2021.



واستطرد، أنه تم إيقاف تصدير أدوية بروتوكول علاج كورونا منذ بداية الأزمة ومصر لديها مخزون لأدوية علاج كورونا يكفي 6 أشهر.



وأشار الدكتو على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج كورونا متوفرة في كل الصيدليات، إلى جانب وجود بعض الأدوية في المستشفيات لأنه لا يتم تناولها خارج المستشفيات.