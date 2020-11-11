ميدو يشيد بقرار تكريم صلاح في معسكر المنتخب ويعاتب عبدالغني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بقرار إقامة حفل تكريم للمحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في معكسر المنتخب الوطني.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، أن تكريم محمد صلاح كأول مصري يفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، جاء في وقت جيد جدًا.

وتابع، " هذا الأمر أعطى رسالة هامة بأن عصر الخلافات بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح قد انتهى، وسيكون هناك دعم كبير لكامل النجوم خلال الفترة المُقبلة".

وعاتب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، بعد نشره لدعوة حفل اتحاد الكرة على السوشيال ميديا.

وواصل، "هذا الفعل وضع اللجنة الخماسية في مأزق كبير جدًا، خاصةً فيما يتعلَّق بعملية التأمين".

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