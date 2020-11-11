حمو بيكا: "مصر بلدي ومش ههرب منها"

علق حمو بيكا، مطرب المهرجانات، على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم، قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم، بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر، لأني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة، وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني، ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،: "لو مكتوبلي اتحبس أتحبس، ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة، اللي كاتبه ربنا هيكون، بس كان لازم أتأسف واعتذر لاستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، لأنه زي ابويا وما ينفعش اققف قدام ابويا وأزعق".





وعن توقعه بمدى إمكانية قبول اعتذاره من الفنان هاني شاكر، قال "بيكا": "ربنا كبير بقى، وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة، والمحامي بتاعي عملي استئناف واتحدد له معاد يوم 25 ديسمبر، وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر في جلسة الاستئناف".





وردًا على سؤال الحديدي، "ممكن يترفض الاستئناف وتترحل على السجن لتنفيذ الحكم هتعمل إيه، فقال "بيكا": "دي بلدي برضه ومش ههرب منها، حتى لو إتحكم عليا بده يبقى ربنا عاوز كده ".



