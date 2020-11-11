أزمة في ريال مدريد بسبب وكيل أعمال بنزيما

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كريم الجزيري وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني أثار أزمة داخل غرفة ملابس الملكي بعد انتقاده للفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع الملكي.

ونشر موقع ديفنسا سنترال الإسباني كلمات الجزيري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر التي قال فيها:"منذ مباراة مانشستر سيتي وفاران ظل لنفسه" وذلك في إشارة إلى عدم أهمية النجم الفرنسي في ريال مدريد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن رافائيل فاران كان تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرًا بسبب تراجع مستواه بالإضافة إلى إحراز هدف في مرمى ريال مدريد لصالح فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأكد الموقع الإسباني أن كلمات الجزيري ستثير جدلًا داخل غرفة ملابس ريال مدريد وعلى بنزيما احتواء هذه المشكلة.

وألمح الموقع الإسباني أنه لا علاقة للنجم الفرنسي بهذه التغريدة لكن عليه مناقشة الأمر سريعًا مع فاران.

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