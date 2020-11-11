محمد الباز: "القرضاوي أصبح فقيه الفراش وبتاع فتاوى جنسية"

محمد الباز: "القرضاوي أصبح فقيه الفراش وبتاع فتاوى جنسية"
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز،، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم يخرج منها فقيها واحدا يخدم الإسلام في علوم التفسير والحديث والسيرة النبوية، لافتا إلى أن كتاباتهم دائما سياسية متقنعة بالدين.
وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن يوسف القرضاوي رجل الجماعة، والذي يعتبره الإخوان عالما في الدين، سنجده أنه كان متهما في قضية سيد قضب عام 1965، وعندما خرج من السجن سافر إلى قطر، وأصبح مفتي شرعي للأثرياء، يجد لهم فتاوى تفتح لهم الأجواء العامة، فخرجت أغلب فتاواه في الجنس والفراش.
وتابع: "القرضاوي أصبح فقيه الفراش في قطر، وبتاع فتاوى جنسية، وقال في الجنس ما يخجل منه الإنسان".
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