محمد الباز: "القرضاوي أصبح فقيه الفراش وبتاع فتاوى جنسية"

قال الإعلامي محمد الباز،، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم يخرج منها فقيها واحدا يخدم الإسلام في علوم التفسير والحديث والسيرة النبوية، لافتا إلى أن كتاباتهم دائما سياسية متقنعة بالدين.





وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن يوسف القرضاوي رجل الجماعة، والذي يعتبره الإخوان عالما في الدين، سنجده أنه كان متهما في قضية سيد قضب عام 1965، وعندما خرج من السجن سافر إلى قطر، وأصبح مفتي شرعي للأثرياء، يجد لهم فتاوى تفتح لهم الأجواء العامة، فخرجت أغلب فتاواه في الجنس والفراش.



