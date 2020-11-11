محمد الباز: "القرضاوي أصبح فقيه الفراش وبتاع فتاوى جنسية"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز،، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم يخرج منها فقيها واحدا يخدم الإسلام في علوم التفسير والحديث والسيرة النبوية، لافتا إلى أن كتاباتهم دائما سياسية متقنعة بالدين.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن يوسف القرضاوي رجل الجماعة، والذي يعتبره الإخوان عالما في الدين، سنجده أنه كان متهما في قضية سيد قضب عام 1965، وعندما خرج من السجن سافر إلى قطر، وأصبح مفتي شرعي للأثرياء، يجد لهم فتاوى تفتح لهم الأجواء العامة، فخرجت أغلب فتاواه في الجنس والفراش.

وتابع: "القرضاوي أصبح فقيه الفراش في قطر، وبتاع فتاوى جنسية، وقال في الجنس ما يخجل منه الإنسان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الباز بوابة الفجر القرضاوي الفجر

أخبار تهمك

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يوم

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح: علي معلول سيضع الأهلي في أزمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ أقل من ساعتين

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 11 ساعة

ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تقارير: القرضاوي الأب الروحي لمخطط تفجيرات سريلانكا

الباز: "أعتقد أن الله سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة القرضاوي" (فيديو)

"القرضاوي وغنيم" أبرزهم.. العلاقة المشبوهة لشيوخ الفتنة الإخوانية بقطر

داعية إسلامي: "القرضاوي" عدو الأزهر الشريف (فيديو)

"الخرباوي": "أبوتريكة" يتسوق من المركز الإسرائيلي في الدوحة (فيديو)

محمد الباز يكشف فضائح "الجزيرة" باعتراف رجالها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

09:16 م

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض