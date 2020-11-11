"الباز": مصر حررت قرارها بعد 30 يونيو

قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعيدة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتقدة أن بايدن سيضغط على مصر لصالح الجماعة.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر حررت قرارها بعد 30 يونيو، والدولة المصرية في سياستها أصبحت ندا للإدارة الأمريكية، لأن الوضع في مصر الآن مستقر، وأصبحت الدولة المصرية تشكل علاقاتها بالدول بناء على ما مصالحنا.





وتابع: "مصر علاقتها بالدول الكبيرة الآن فيها ندية، ونتعامل سياسيا بندية، لأن هناك مصالح مشتركة بين مصر وأمريكا، لكن البعض يحاول تشكيك في قدرات البلد، وما تملكه الدولة من قوة".





من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن "عدم اعتراف إدار ترامب بفوزنا لن يغير شيئًا".





وأضاف "بايدن"، أن إخفاق ترامب بالاعتراف بفوزه لا يغير من خطة انتقال السلطة.



