"الباز": مصر حررت قرارها بعد 30 يونيو
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعيدة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتقدة أن بايدن سيضغط على مصر لصالح الجماعة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر حررت قرارها بعد 30 يونيو، والدولة المصرية في سياستها أصبحت ندا للإدارة الأمريكية، لأن الوضع في مصر الآن مستقر، وأصبحت الدولة المصرية تشكل علاقاتها بالدول بناء على ما مصالحنا.
وتابع: "مصر علاقتها بالدول الكبيرة الآن فيها ندية، ونتعامل سياسيا بندية، لأن هناك مصالح مشتركة بين مصر وأمريكا، لكن البعض يحاول تشكيك في قدرات البلد، وما تملكه الدولة من قوة".
من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن "عدم اعتراف إدار ترامب بفوزنا لن يغير شيئًا".
وأضاف "بايدن"، أن إخفاق ترامب بالاعتراف بفوزه لا يغير من خطة انتقال السلطة.
كما قال عن عن الرسالة التي يوجهها لترامب: "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك".
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